ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Культура
12.10.2018

Иркутский «Аистенок» готовит премьеру «Приключений Буратино» в стиле стимпанк

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Четыре премьерных спектакля выпустят в Иркутском областном театре кукол «Аистёнок» до конца 2018 года.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщила заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Ольга Аксаментова.

– Впервые за долгое время театр представит такое количество работ за одно полугодие. Сезон открылся постановкой Бориса Константинова «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова. 13 октября состоится долгожданная детская премьера «Приключения Буратино» по повести Алексея Толстого, – сказала Ольга Аксаментова.

«Приключения Буратино» – это спектакль большой формы для детей от четырех лет и старше, в котором использованы все планы сценического пространства – от театральной ямы до колосников. Художественное оформление постановки решено в стиле стимпанк, воспевающем красоту механизмов. В спектакле играют куклы разных систем – тростевые, трюковые, ростовые, тантамарески – и работают актёры в живом плане. Также в постановке используются элементы мультипликации.

Автором инсценировки стал главный режиссер Московского детского театра кукол Валерий Баджи. Поставил спектакль главный режиссер Иркутского областного театр кукол «Аистенок» Юрий Уткин.

– Мы хотим поговорить с ребенком о самом главном в жизни. Кто ты? Настоящий или кукла-марионетка в чьих-то руках? Чтобы ребенок с детства понимал, что всё зависит от него, от поступков, душевного и нравственного наполнения. Поэтому у нас Буратино периодически стоит перед выбором и должен принимать решение сам, – отметил Юрий Уткин.

Как рассказал директор Иркутского областного театр кукол «Аистёнок» Андрей Стрельцов, в ноябре зрителей ожидает полностью теневой спектакль «Иван Царевич и Василиса». Работа такого жанра будет представлена в Иркутске впервые. Планируется яркий красочный спектакль, рассчитанный на зрителей от семи до 17 лет. Поставит его режиссер из Красноярска Александр Хромов. Премьера состоится 24 ноября. Завершится год традиционной новогодней сказкой, которой в этом году станет история про медвежонка Умку.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске