Иркутский «Аистенок» готовит премьеру «Приключений Буратино» в стиле стимпанк

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Четыре премьерных спектакля выпустят в Иркутском областном театре кукол «Аистёнок» до конца 2018 года.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщила заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Ольга Аксаментова.

– Впервые за долгое время театр представит такое количество работ за одно полугодие. Сезон открылся постановкой Бориса Константинова «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова. 13 октября состоится долгожданная детская премьера «Приключения Буратино» по повести Алексея Толстого, – сказала Ольга Аксаментова.

«Приключения Буратино» – это спектакль большой формы для детей от четырех лет и старше, в котором использованы все планы сценического пространства – от театральной ямы до колосников. Художественное оформление постановки решено в стиле стимпанк, воспевающем красоту механизмов. В спектакле играют куклы разных систем – тростевые, трюковые, ростовые, тантамарески – и работают актёры в живом плане. Также в постановке используются элементы мультипликации.

Автором инсценировки стал главный режиссер Московского детского театра кукол Валерий Баджи. Поставил спектакль главный режиссер Иркутского областного театр кукол «Аистенок» Юрий Уткин.

– Мы хотим поговорить с ребенком о самом главном в жизни. Кто ты? Настоящий или кукла-марионетка в чьих-то руках? Чтобы ребенок с детства понимал, что всё зависит от него, от поступков, душевного и нравственного наполнения. Поэтому у нас Буратино периодически стоит перед выбором и должен принимать решение сам, – отметил Юрий Уткин.

Как рассказал директор Иркутского областного театр кукол «Аистёнок» Андрей Стрельцов, в ноябре зрителей ожидает полностью теневой спектакль «Иван Царевич и Василиса». Работа такого жанра будет представлена в Иркутске впервые. Планируется яркий красочный спектакль, рассчитанный на зрителей от семи до 17 лет. Поставит его режиссер из Красноярска Александр Хромов. Премьера состоится 24 ноября. Завершится год традиционной новогодней сказкой, которой в этом году станет история про медвежонка Умку.