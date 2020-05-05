Иркутский художественный музей отметит юбилей Победы в онлайн-режиме

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - К 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне Иркутский областной художественный музей имени Сукачева откроет две новые выставки в онлайн-режиме. Как сообщает пресс-служба областного Минкульта, одна из них называется «Подвиг народа – память поколений» и посвящена военной теме в изобразительном искусстве, вторая экспозиция «Славе – не меркнуть! Традициям – жить!» покажет произведения художников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В течение всего мая в своих аккаунтах в социальных сетях, а также на официальном сайте музей будет знакомить всех желающих с произведениями экспозиций и рассказывать о художниках-фронтовиках. Также сейчас готовится к изданию каталог выставки художников – участников ВОВ. Помимо ежедневных публикаций с рассказами об экспонатах и фотографиями, до 9 мая музей выложит в открытый доступ документальные фильмы творческой группы «Алтера» об иркутянах, погибших на фронтах Великой Отечественной, а непосредственно в День Победы – фильм об акции «Бессмертный полк» в Иркутске. 8 мая в соцсетях появится очередной эпизод радиоподкаста «Прогулки по музею», который будет посвящен картине Соколова-Скаля «Освобождение Калуги» из музейного собрания и трагической судьбе иркутян – бойцов 116-й Забайкальской дивизии, погибших на «Зайцевой горе» под Калугой. На основе этого материала создан онлайн проект «Картина позвала в дорогу», с которым Иркутский художественный музей будет участвовать в международном фестивале «Интермузей-2020». Он пройдет 27-29 мая 2020 года в новом цифровом формате. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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