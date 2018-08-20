Иркутский художественный музей приглашает на выставку бурятского изобразительного искусства

Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства иркутского художественного музея имени Сукачева 23 августа открывается выставка работ художников Бурятии «Я призван степь воспеть…», посвященная 85-летию образования республиканского отделения Союза художников России.

Как сообщает пресс-служба музея, в ней представлены наиболее яркие образцы бурятского изобразительного искусства: произведения живописи, графики, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, созданные художниками разных поколений.

Среди произведений выдающихся представителей искусства Бурятии в экспозиции можно увидеть живопись основоположника бурятского профессионального искусства Цыренжапа Сампилова, Марии Метелкиной, Аллы Цыбиковой, графику Александра Окладникова, Евгении Неволиной-Окладниковой, Александры Сахаровской.

Декоративно-прикладное искусство представлено творчеством мастеров художественной керамики — Валентина Базарова и Рыгземы Жимбиевой, гобеленами Татьяны Дашиевой, ювелирными работами Жамсарана Эрдынеева.

Образцы бронзового литья и художественной работы с металлом демонстрирует плеяда блестящих мастеров Бурятии 20 века, среди которых Даши Намдаков, Зандан Дугаров, Гэсэр Зодбоев, Дмитрий Будажабэ, Петр Гармаев.

Выставочный проект ставит своей целью продемонстрировать наиболее яркие достижения и имена, показать художественный потенциал бурятского искусства ХХ века, на развитие которого в значительной степени влияла и живописная традиция иркутской школы.

Любителей искусства ожидает презентация альбом-каталога выставки. Во время работы выставки планируется круглый стол по проблемам и особенностям современного искусства Бурятии, для участия в котором, помимо профессиональной аудитории, приглашаются любители искусства, знатоки бурятской культуры.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется 23 августа в 16.00 по адресу: Иркутск, ул. К. Маркса, 23, и будет работать до 7 октября 2018 года. Вход на открытие – свободный. Телефон для справок: 8 (3952) 33-43-89.