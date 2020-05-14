Иркутский художественный музей проведет «Ночь музеев» в онлайн-формате

Иркутск, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский художественный музей присоединится к международной культурной акции «Ночь музеев» в онлайн-режиме.

Как сообщает пресс-служба учреждения, из-за продолжающегося режима самоизоляции и запрета на проведение массовых культурных мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой музей по-прежнему закрыт для посетителей. Несмотря на это, на его официальных страницах в социальных сетях, а также на YouTube-канале состоится видеотрансляция «Ночь музеев: 75 – Победе! 150 – Музею!».

В этом году общероссийской темой «Ночи музеев» стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, но свои видеоэкскурсии музей также посвятит 150-летию с момента основания своего богатейшего собрания.

Зрителей ждет рассказ обо всех отделах Иркутского художественного музея, видеосюжеты об экспонатах выставок, посвященных теме Великой Отечественной войны в творчестве художников, онлайн-мастер-классы от Музейной студии, экскурсии по «Особой кладовой», «Бессмертный полк» художников-фронтовиков.

КООРДИНАТЫ:

Трансляция начнется 16 мая в 19.00 на официальном YouTube-канале Иркутского художественного музея, ссылка будет доступна на страницах музея в социальных сетях Фейсбук , ВКонтакте , Одноклассники и Инстаграм .