Иркутский «День Ч» признали лучшим проектом на Международном педагогическом форуме

Иркутск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Праздник чтения «День Ч», генеральный партнером которого выступила «Иркутская нефтяная компания», победил в конкурсной программе Шестого Международного педагогического форума в Сочи.

Проект иркутян занял первое место в номинации «Литературное чтение как способ развития речевой культуры: проекты и исследования», сообщает пресс-служба ИНК.

Изначально в этой номинации были представлены почти 80 проектов со всей России, 11 из них прошли в очный тур. Проект представляла соорганизатор фестиваля Анна Масленникова. По итогам голосования участников форума, состоявшегося после открытой защиты, «День Ч» вышел в финал вместе с еще одним проектом, по решению президиума конкурса победа досталась иркутянам.

В этом году праздники чтения для детей и взрослых «День Ч», организованные Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и магазином «Кукуля», прошли при поддержке Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте (10 октября) и в Иркутске (3 марта и 12-13 октября). Мероприятия «Дня Ч» в обоих городах посетили более одной тысячи человек.

«День Ч» вошел во всероссийский образовательный атлас «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы – 2018».

В 2020 году запланировано проведение больших фестивалей в Усть-Куте и Иркутске при поддержке ИНК.