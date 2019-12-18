Иркутский драмтеатр к новому году подготовил сказку про Щелкунчика для детей и музыкальный концерт для взрослых

Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском драмтеатре 20 декабря стартуют новогодние представления. Маленьких зрителей ждет сказка «Тайна ореха Кракатук» с сюжетом о девочке Мари и Щелкунчике, а взрослых – традиционные «Рождественские встречи».

Как сообщает пресс-служба театра, сказку в драматургической версии Владимира Глазкова поставил режиссер и артист Василий Конев. Костюмы создала Оксана Готовская.

– Эта сказка о детской фантазии и новогодних чудесах. Очаровательная Мари под впечатлениями от рассказов своего крёстного оказывается в волшебной стране. И непонятно наяву происходят сказочные события или во сне. Там оживают друзья-игрушки – кукла, кошка, Чебурашка и Гена, там коварная и могущественная Мышильда превращает её в мышь, а храбрый Щелкунчик добротой своего сердца спасает от колдовства, – сообщает пресс-служба театра.

«Рождественские встречи» перенесут зрителей в заснеженный городской парк накануне Нового года. Зрителей ждёт добрый сюжет, сотканный из музыки, танцев и, конечно же, новогоднего волшебства. Артисты исполнят композиции: «Ходит песенка по кругу», «В свой вагон вошла она», «Всегда быть не могут рядом люди», «Арлекин», «Я ходил по белу свету» и многие другие.

Спектакли и концерты пройдут с 20 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.