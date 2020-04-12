Иркутский драмтеатр во время самоизоляции приглашает на онлайн-встречи с искусством

Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В период самоизоляции Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова запустил работу новых рубрик на официальном сайте , а также на страницах в социальных сетях Facebook , ВКонтакте и Instagram .

В серии видеозаписей под хештегом #Поэзия_в_изоляции артисты читают поэтические произведения, «созвучные времени, ситуации, настроению и мечтам», сообщает пресс-служба драмтеатра.

Смешными историями из театральной жизни в рубрике «Байки из ложи» делятся корифеи иркутской драмы – заслуженные артисты России Яков Воронов, Николай Дубаков и Владимир Орехов.

В преддверии важнейшего для всех нас праздника Великой Победы театр запускает цикл видеорепетиций концертной программы. У зрителей есть уникальная возможность заглянуть на «театральную кухню» и увидеть, как вместе с педагогом по вокалу артисты оттачивают исполнение лучших песен о войне, подвиге, любви и мире, которые должны прозвучать 9 мая на охлопковской сцене.

Видеозарисовки «Ретроспективы» вернут зрителей к Международному театральному фестивалю имени Александра Вампилова, литературным вечерам «Этим летом в Иркутске», капустникам, юбилейным поздравлениям, гастролям, видео-лекциям и творческим встречам. Об истории театра напомнит рубрика «Детали истории».

Планом онлайн-работы со зрителем предусмотрена трансляция нескольких спектаклей, например, «Горячее сердце» Александра Островского в постановке Геннадия Шапошникова и философская притча «Веселись, негритянка!» в постановке Вячеслава Кокорина.

Все видеоматериалы дублируются на YouTube-канале Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова.