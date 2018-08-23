Иркутский фильм о святителе Иннокентии вошел в число номинантов фестиваля «Соль Земли»

Самара, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Фильм Иркутского областного кинофонда «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» вошел в число номинантов 11-го открытого всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль Земли».

Как сообщает пресс-служба Иркоблкинофонда, мероприятие пройдет в Самаре 17-21 сентября 2018 года.

Напомним, съемки фильма начались в 2015 году. В 2017 году фильм «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» получил грант президента Российской Федерации на завершение съемок. За долгое время это первый полнометражный фильм собственного производства «Иркутского областного кинофонда». Съемки велись как в Иркутской области, так и в Москве, Сергиеве Посаде, Санкт-Петербурге, Якутске, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. Завершающий этап съемок прошел летом 2017 года на Аляске, США.

Кроме того, картина получила специальное упоминание от членов жюри 16-го международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Валентина Распутина, проходившего в Иркутске, и диплом Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России за масштабное освещение темы духовного миссионерства и государственного подвижничества. Также фильм отмечен специальным призом духовного экспертного совета фестиваля «Лучезарный ангел» «За воплощение образа святости на экране».