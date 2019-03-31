Иркутский губернаторский симфонический оркестр отметил 60-летний юбилей

Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский губернаторский симфонический оркестр чествовали на юбилейном вечере, посвященном 60-летию со дня его основания. Концерт прошел в Иркутской областной филармонии.

В качестве подарка от имени губернатора Сергея Левченко заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова вручила коллективу сертификат на приобретение музыкальных инструментов, сообщает пресс-служба главы региона.

– Сегодня мы в гостях у юбиляров. 60 лет симфонический оркестр радует не только нас – иркутян, радует всю нашу Иркутскую область. Наших музыкантов очень тепло принимает аудитория далеких сибирских городов. Мы всегда радуемся овациям и требованиям выйти на бис в московских и петербургских залах. Вам подвластны и международные сцены, где наших артистов встречают с любовью, – сказала Валентина Вобликова.

В этот вечер звучала Симфония №1 Сернея Рахманинова и Концерт для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена. Исполняли произведения классической музыки юбиляры, а также российский скрипач, солист Санкт-Петербургского Дома музыки и Московской государственной филармонии Павел Милюков. Концерт состоялся в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны», которую федеральное ведомство реализует с 2013 года.

Губернаторский симфонический оркестр образован в 1958 году. Его основателем был дирижер Игорь Соколов. В 2000 году коллектив получил статус губернаторского, в настоящее время он является одним из десяти оркестров России, имеющих такой статус. Самый крупный творческий коллектив Приангарья достойно представляет Иркутскую область на всероссийском и международном уровне, ведет активную концертную и гастрольную деятельность. С 2009 года коллективом руководит заслуженный деятель искусств Российской Федерации Илмар Лапиньш.

– Сегодня у нас есть еще один повод собраться в этом зале – недавний юбилей нашего маэстро Илмара Артуровича Лапиньша. В течение 10 лет вы возглавляете наш симфонический оркестр. Это совсем небольшой срок. Но сделано так много за это время, столько потрясающих проектов реализовано вашей дружной командой. Ваш предшественник, создатель симфонического оркестра проработал практически полвека, почти 40 лет Игорь Александрович Соколов занимался педагогической деятельностью. Так что, уважаемый Илмар Артурович, у вас еще все впереди, – поздравила юбиляра Валентина Вобликова.

Илмар Лапиньш – идейный вдохновитель и организатор наиболее значимых для региона проектов. Это Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала», проведение конкурсного отбора молодых исполнителей «Бельведер», создание Оркестра русских народных инструментов, первая в Иркутской области постановка оперы «Царская невеста» под открытым небом в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».

Губернаторский симфонический оркестр является постоянным и полноправным участником международного фестиваля академической музыки «Звезды на Байкале» и международного фестиваля современной музыки «Московская осень», не раз с успехом выступал в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, а также в одном из самых престижных европейских концертных залов в Австрии. Коллектив ежегодно гастролирует по районам Иркутской области, в том числе в отдаленных и северных территориях. Гастроли губернаторского симфонического оркестра проходили в Германии, Швейцарии, Японии, республике Корея, Латвии, Монголии, Китае.

– Губернаторский симфонический оркестр – это гордость Приангарья. Иметь такой коллектив в культурном ресурсе региона почетно и ответственно. Уверена, что оркестр будет расти и развиваться, привлекать талантливых исполнителей, создавать новые и неординарные проекты и радовать многочисленных слушателей и ценителей музыкального искусства, – отметила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.