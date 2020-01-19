Иркутский губернаторский симфонический оркестр с успехом выступил в Австрии и Сербии

Австрия, Сербия, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии выступил в Австрии и Сербии. Гастроли прошли с 9 по 13 января.

Вена является центром мировой классической музыки. Главный дирижёр губернаторского симфонического оркестра Илмар Лапиньш является почётным гражданином этого города. Губернаторский симфонический оркестр третий год подряд получает специальное приглашение выступить в «Золотом зале» Венской филармонии. Гастроли проходят при поддержке правительства Иркутской области, сообщает пресс-служба губернатора.

Для австрийской публики музыканты исполнили симфонию №6 Петра Чайковского и концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса. С оркестром выступил скрипач, солист Московской государственной академической филармонии Павел Милюков.

Высокую оценку выступлению губернаторского симфонического оркестра дал посол Российской Федерации в Республике Австрия Дмитрий Любинский. Он отметил тёплый приём публики и назвал концерт в столице Австрии «новой доброй венской традицией к православному Рождеству».

Ещё два концерта состоялись в Сербии – 11 января в зале Мадленианум (Белград) и 13 января в театре оперы и балета города Нови Сад. Губернаторский симфонический оркестр представил русские и сербские народные песни, а также произведения Петра Чайковского, Александра Бородина, Михаила Глинки, Исаака Дунаевского, Жоржа Бизе, Александра Чайковского, Рейнгольда Глиэра, Стевана Христича, Григораша Динику.

Совместно с иркутским оркестром выступили солист московского театра «Геликон-опера» Алексей Тихомиров (бас), примадонна оперы Национального театра Белграда Ядранка Йованович, Иван Томашев (бас), солист Сербского национального театра Нови Сад Желько Андрич (баритон), участник иркутского коллектива «Dr.Jazz» Александр Сорвин (труба), а также ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет».

На выступление губернаторского симфонического оркестра в Сербии пришли 1750 человек, концерты прошли с аншлагом. С особенным восторгом зрители приняли сербские народные песни, их пели под звуки оркестра. Присутствовавшие на концерте в Белграде высокопоставленные чиновники столицы Сербии, музыкальные критики и публика по достоинству оценили выступление и выразили надежду на новую встречу.