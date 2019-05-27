Иркутский краеведческий музей представит Приангарье на международном фестивале «Интермузей-2019»

Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной краеведческий музей примет участие в Международном фестивале музеев «Интермузей-2019», который пройдет в Москве с 30 мая по 2 июня в Центральном выставочном зале «Манеж». Ежегодный фестиваль «Интермузей» – это главное музейное событие года, отмечают в пресс-службе губернатора Иркутской области. Он проводится министерством культуры России с 1999 года. Фестиваль объединит несколько сотен музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также тысячи российских и иностранных экспертов. Тема нынешнего фестиваля звучит как «Диалог профессионалов». Председателем жюри является генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая. На выставочном стенде Приангарья будут презентованы два подразделения Иркутского областного краеведческого музея – Музей Распутина и Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова). Они являются уникальными музейными пространствами, не имеющими аналогов в мире. Посетителям представят виртуальные туры и информационные материалы, а также сувенирную продукцию. На площадке будут работать директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин, заведующие отделами Елена Манушкина и Александр Соколов. Единственный в своем роде Музей Распутина открыт 15 марта 2015 года в день 80-летия выдающегося сибирского писателя. Мемориальная коллекция сложилась благодаря сыну мастера Сергею Распутину. Он передал в музей уникальные экспонаты – личные вещи, предметы быта, мебель из рабочего кабинета, награды, фотографии, документы, рукописи, книги. Вдова писателя Ольга Лосева передала документы и фотографии. Музей Распутина должен стать российским центром по собиранию, сохранению и изучению наследия прозаика, просвещению и воспитанию подрастающего поколения на примере жизни, творчества и личности классика русской литературы. Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) создан в 2017 году в рамках празднования 220-летия со дня рождения и 40-летия его канонизации. Комплекс выстроен на родине святителя – в селе Анга Качугского района. В его составе светские и духовные объекты. Здесь возведены деревянная часовня, Свято-Иннокентьевская церковь с библиотекой и воскресной школой для детей и взрослых, дом, в котором святитель Иннокентий провел ранние годы перед поступлением в Иркутскую духовную семинарию, выставочный и экспозиционный залы. В одном из них разместилась экспозиция, посвященная миссионерской деятельности Русской православной церкви на Северо-Востоке Азии, жизни и деятельности святителя Иннокентия (Вениаминова). Неповторимую атмосферу путешествий и миссионерских странствий святителя создал заслуженный художник РФ Сергей Элоян. Культурно-просветительский центр ежегодно привлекает несколько тысяч гостей со всего мира. Отделы Иркутского областного краеведческого музея будут представлены на фестивале «Интермузей-2019» наряду еще с 50 новыми музеями, которые открылись или реорганизованы в 22 регионах России за последние несколько лет. География «новичков» музейного дела широка: от Архангельска до Крыма и от Сахалина до Орла. Структура фестиваля традиционно включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников. Иркутские специалисты примут участие в круглом столе Ассоциации литературных музеев России по теме «Литературные музеи в контексте истории и культуры. Энциклопедия «Литературные музеи России»: статьи музеологического блока». Кроме того, по приглашению Музея Победы Сергей Ступин выступит с докладом по сохранению памяти о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны на примере работы музея. Иркутский областной краеведческий музей является филиалом Музея Победы в рамках федерального проекта «Территория Победы». Также он станет участником общего собрания Союза музеев России. Эта ассоциация объединяет более 400 музеев из 75 регионов страны. Ее президентом является директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

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