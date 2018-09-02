Иркутский краеведческий музей вышел в финал регионального конкурса «Туристический сувенир»

Иркутск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной краеведческий музей вышел в финал регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Как сообщает пресс-служба музея, он стал лидером в номинации «Сувенир региона» с наименованием «Глиняная посуда». Продукция представляет собой глиняные кружки, на которые нанесены фрагменты орнаментов экспонатов музея.

Идея создания такой сувенирной продукции пришла во время подготовки выставки из фондов Иркутского областного краеведческого музея «Край возле самого неба», посвященной Тофаларии и ее коренным жителям – самому малочисленному народу в Восточной Сибири – тофам. Художественную концепцию разработала керамист Мария Кузнецова. Посуда была изготовлена в Иркутске в «НОАстудии» из ольхонской глины. На нее методом процарапывания нанесены фрагменты орнамента шаманского костюма, сделанного этнографом Бернгардом Петри (1884-1937) и повязки от головной боли, которые были представлены на выставке. Внутри кружка покрыта пищевой глазурью. Внешнее состаривание достигнуто методом молочения керамики.

Лучшими в этом этапе фестиваля-конкурса «Туристический сувенир», помимо Иркутского областного краеведческого музея, стали 395 авторов из 13 регионов страны. Финал регионального этапа Сибирского и Дальневосточного федеральных округов пройдет с 6 по 8 сентября в Улан-Удэ. Лучшие проекты примут участие во Всероссийском фестивале-конкурсе, который пройдет в Нижнем Новгороде в октябре 2018 года.

СПРАВКА:

Организаторами регионального конкурса выступают министерство туризма Бурятии, администрация Улан-Удэ и Фонд развития общественных связей Region PR (ФРОС). Всероссийский фестиваль конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года по инициативе председателя правления ФРОС Region PR, основателя Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадия Шаталова.