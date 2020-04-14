Иркутский музей декабристов публикует видеозаписи спектаклей «Домашнего театра Волконских»

Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский музей декабристов выкладывает в сеть видеозаписи спектаклей «Домашнего театра Волконских».

С 20 марта 2020 года временно приостановлен допуск посетителей в Иркутский музей декабристов в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако, несмотря на трудности, музей продолжает работу, только теперь в режиме онлайн, сообщает пресс-служба учреждения.

На официальном сайте (imd38.ru/albomy/video-132/) и на YouTube-канале музея (https://www.youtube.com/channel/UCGiwOPXenb4nO_ePLpDDD0g) началась публикация видеозаписей спектаклей «Домашнего театра Волконских», который за годы своего активного существования представил ряд замечательных постановок.

Так, на сайте музея уже опубликована первая часть спектакля «Медведь», поставленного по комедийной пьесе Антона Чехова, премьера которого состоялась в декабре 2018 года.

Также планируется публикация спектаклей «Беда от нежного сердца» В.А. Соллогуба, «Нерешительный, или Семь пятниц на неделе» Н.И. Хмельницкого, «Женская чепуха» и «Не в добрый час» И.Л. Леонтьева-Щеглова, а также литературно-музыкальной композиции «Ася» по одноименной повести И.С. Тургенева в исполнении артиста «Домашнего театра Волконских» Евгения Колупаева под сопровождение классической музыки, исполненной на рояле «Лихтенталь» заслуженным артистом РФ Борисом Изаксоном.

Следить за деятельностью музея можно также и в социальных сетях, там регулярно проводятся викторины, публикуются истории мемориальных предметов и интересные факты о жизни декабристов:

ВКонтакте – vk.com/irkmuzejdekabristov

Instagram – instagram.com/muzei_dekabristov_irk/