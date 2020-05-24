|Новости культуры в Иркутской области
|25.05.2020
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Иркутский музей декабристов с 1 июня возобновит работу
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Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня 2020 года Иркутский музей декабристов возобновляет по предварительной записи работу с посетителями. Приглашаются одиночные посетители и группы численностью не более пяти человек.
Как сообщает пресс-служба музея, с 25 мая все желающие посетить музей смогут записаться (с экскурсией или без нее) на 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00. Время пребывания посетителей ограничивается одним часом в связи с тем, что после каждой группы будет проводиться санитарная обработка.
Подчеркивается, что такие правила посещения музея являются временными и приняты в связи с режимом повышенной готовности на территории Иркутской области в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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