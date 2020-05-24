Иркутский музей декабристов с 1 июня возобновит работу

Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня 2020 года Иркутский музей декабристов возобновляет по предварительной записи работу с посетителями. Приглашаются одиночные посетители и группы численностью не более пяти человек.

Как сообщает пресс-служба музея, с 25 мая все желающие посетить музей смогут записаться (с экскурсией или без нее) на 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00. Время пребывания посетителей ограничивается одним часом в связи с тем, что после каждой группы будет проводиться санитарная обработка.

Подчеркивается, что такие правила посещения музея являются временными и приняты в связи с режимом повышенной готовности на территории Иркутской области в связи с распространением коронавирусной инфекции.

КООРДИНАТЫ:

Дом-музей Волконских (пер. Волконского, 10) и Дом-музей Трубецких (ул. Дзержинского, 64) будут принимать посетителей в обычные часы работы – с 10.00 до 18.00. Выходной день в Доме-музее Волконских – понедельник, в Доме-музее Трубецких – вторник.

Телефоны для записи: Дом-музей Волконских: 8 (3952) 20-75-32, 20-88-18; дом-музей Трубецких: 8 (3952) 29-26-63, 53-62-65