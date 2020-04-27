Иркутский областной музтеатр имени Загурского поздравит зрителей с праздниками искусства 29 и 30 апреля

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Международный день танца и Международный день джаза на официальном Youtube-канале Иркутского областного музыкального театра имени Загурского пройдет онлайн-показ двух концертов.

Как сообщает пресс-служба театра, Международный день танца отмечается ежегодно 29 апреля по всему миру. Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жан-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

29 апреля будет показан отчетный концерт Детской балетной студии при Иркутском музыкальном театре. За более чем 20-летнее существование балетной студии ее ученики много раз становились лауреатами всероссийских и международных танцевальных конкурсов. Эти юные талантливые артисты балета на постоянной основе участвуют в постановках Иркутского областного музыкального театра имени Загурского. В программе отчетного концерта лучшие хореографические номера в исполнении воспитанников студии. Концерт состоялся 11 мая 2019 года.

Международный день джаза отмечается 30 апреля ежегодно с 2012 года по инициативе ЮНЕСКО. Целью праздника его учредители обозначили «повышение степени информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».

30 зрители увидят гала-концерт международного фестиваля «Джаз на Байкале». На концерте-закрытии 12-го фестиваля на сцене музтеатра выступил квинтет Александра Сипягина (США), джазовая вокалистка Фантине (Австралия) и квинтет народного артиста России Игоря Бутмана. Концерт состоялся 10 апреля 2017 года.

Трансляция записей концертов будет осуществляться на официальном Youtube-канале Иркутского областного музыкального театра имени Загурского с 12.00 до 24.00 в указанные даты.