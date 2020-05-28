|Новости культуры в Иркутской области
|27.05.2020
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Иркутский театр кукол «Аистенок» проводит онлайн-акцию «Скоро лето»
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Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 25 мая по 1 июня Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» совместно с Общероссийским народным фронтом проводит онлайн-акцию «Скоро лето», посвящённую Международному дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
В течение недели в социальных сетях театра и ОНФ будут публиковаться короткие видеозаписи стихов и песен.
Идея акции – подарить пользователям социальных сетей хорошее настроение. Финал акции намечен на 1 июня, когда при поддержке ОНФ состоится прокат лучших видеороликов акции в общественном транспорте Иркутска. На основе всего подготовленного актёрами материала будет смонтирован литературно-музыкальный концерт, который театр кукол «Аистёнок» представит на своём официальном Ютуб-канале. Попурри из детских стихов и песен останется в прямом доступе на протяжении всего летнего периода в рубрике «Лето на дворе».
Публикации будут выходить с хэштегами #Скоролето #МеждународномуДнюЗащитыДетейпосвящается #teatraistenok #ОНФ #Мывместе.