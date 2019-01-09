Иркутский центр Виталия Рогаля новый сезон открывает выставкой омских художников

Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский городской выставочный центр имени Виталия Рогаля 10 января откроет выставку омских художников Сергея Александрова и Анастасии Гуровой. Об этом сообщает пресс-служба учреждение.

Художники решили назвать выставку «Из Сибири – в Сибирь», потому что их цель познакомить земляков со своим творчеством. Это уже 10 совместная выставка супругов. Теперь их картины сможет увидеть и иркутский зритель. Картины будут представлены на двух этажах выставочного пространства.

Уникальный семейный тандем живописца и графика представит иркутскому зрителю очень разные, во многом полярные по форме работы, которые внутренне гармоничны настолько, что с лёгкостью составляют единую экспозицию.

Эта выставка – часть проекта «Город-городу». Уже четвёртый год филиал музея истории Иркутска имени Сибирякова знакомит иркутян с работами молодых и именитых мастеров из соседних городов и регионов.

КООРДИНАТЫ:

Открытие состоится 10 января 2019 года в 16.00.

Выставка продлится до 27 марта 2019 года.

Справки по телефону: 8(3952)200-365.