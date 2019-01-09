|Культура
|09.01.2019
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Иркутский центр Виталия Рогаля новый сезон открывает выставкой омских художников
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Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский городской выставочный центр имени Виталия Рогаля 10 января откроет выставку омских художников Сергея Александрова и Анастасии Гуровой. Об этом сообщает пресс-служба учреждение.
Художники решили назвать выставку «Из Сибири – в Сибирь», потому что их цель познакомить земляков со своим творчеством. Это уже 10 совместная выставка супругов. Теперь их картины сможет увидеть и иркутский зритель. Картины будут представлены на двух этажах выставочного пространства.
Уникальный семейный тандем живописца и графика представит иркутскому зрителю очень разные, во многом полярные по форме работы, которые внутренне гармоничны настолько, что с лёгкостью составляют единую экспозицию.
Эта выставка – часть проекта «Город-городу». Уже четвёртый год филиал музея истории Иркутска имени Сибирякова знакомит иркутян с работами молодых и именитых мастеров из соседних городов и регионов.
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