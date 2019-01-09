ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Культура
09.01.2019

Иркутский центр Виталия Рогаля новый сезон открывает выставкой омских художников

Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский городской выставочный центр имени Виталия Рогаля 10 января откроет выставку омских художников Сергея Александрова и Анастасии Гуровой. Об этом сообщает пресс-служба учреждение.

Художники решили назвать выставку «Из Сибири – в Сибирь», потому что их цель  познакомить земляков со своим творчеством. Это уже 10 совместная выставка супругов. Теперь их картины сможет увидеть и иркутский зритель. Картины будут представлены на двух этажах выставочного пространства.

Уникальный семейный тандем живописца и графика представит иркутскому зрителю очень разные, во многом полярные по форме работы, которые внутренне гармоничны настолько, что с лёгкостью составляют единую экспозицию.

Эта выставка – часть  проекта «Город-городу». Уже четвёртый год филиал музея истории Иркутска имени Сибирякова знакомит иркутян с работами молодых и именитых мастеров из соседних городов и регионов.

КООРДИНАТЫ:

  • Открытие состоится 10 января 2019 года в 16.00.
  • Выставка продлится до 27 марта 2019 года.
  • Справки по телефону:  8(3952)200-365.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске