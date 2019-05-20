Иркутский ТЮЗ готовит премьеру спектакля о Белоснежке

Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Зрителей Иркутского областного театра юного зрителя имени Вампилова 1 июня приглашают на премьеру красочного спектакля по сказке братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов». Как сообщает пресс-служба театра, над спектаклем работает актер и режиссер-постановщик Дмитрий Иванов и его коллеги – артисты ТЮЗа. – Кстати, знакомый с детства сюжет знаменитых немецких сказочников братьев Гримм о юной красавице Белоснежке – дочери Короля, Дмитрий Иванов позволил изложить по – своему, потому сказка откроется по-новому, современно и актуально, – говорят в театре. – Конечно, основной сюжет сказки, в которой злая и надменная колдунья – мачеха изгоняет из дома Белоснежку, останется прежним. Эта история о дружбе и верности. О добром сердце Белоснежки, чей кроткий нрав и отзывчивость помогают не пропасть в дремучем лесу, а найти верных друзей – лесных Гномов. И никакие чары, как того хотела колдунья-королева, не превратят белое в черное, и никакие козни не смогут победить Любовь. А еще, отмечают в ТЮЗе, эта сказка – о том, что красив не тот, кто добился власти и внешнего блеска. Братья Гримм написали сказку о добре, самопожертвовании, милосердии и искренней заботе друг о друге. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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