Иркутский ТЮЗ готовит спектакль по «Герою нашего времени»

Иркутск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском ТЮЗе 16 марта состоится премьера спектакля по повести «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В центре истории – молодой офицер Григорий Печорин, человек больших страстей, ценящий собственную свободу и обречённый на внутреннее опустошение и одиночество. Его загадка волнует нас вот уже почти два столетия.

Инсценировку для иркутского ТЮЗа подготовил выпускник ГИТИСа Иван Колдаре. Он же выступил режиссёром. В роли Григория Печорина – артист Сергей Павлов.

Напомним, в феврале на сцене театра состоялась другая премьера – спектакль «Ганди молчал по субботам». Постановка повествует о сегодняшнем дне, об отцах и детях, о вполне рядовой семье и её проблемах. В пьесе Анастасии Букреевой затронуто много актуальных тем.