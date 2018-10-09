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Культура
10.10.2018

Иркутский ТЮЗ приглашает горожан на свое 90-летие

Иркутск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский Театр юного зрителя имени Александра Вампилова 11 октября приглашает жителей и гостей столицы Приангарья на торжественный вечер, посвященный 90-летнему юбилею культурного учреждения.

В январе 1928 года был принято решение о создании в Иркутске театра рабочей молодежи, а в 1929 году был показан первый спектакль «Бузливая когорта» по пьесе Ивана Скоринко. Театр быстро развивался, и с 1929 года уже гастролировал по городам и поселка Восточной Сибири с репертуаром, включающим произведения русской и зарубежной классики. В 1937 году коллектив получил статус Театра юного зрителя.

– Иркутский ТЮЗ взрастил несколько поколений актеров, режиссеров, драматургов посвятивших театральному искусству всю свою жизнь (Павел Маляревский, Владимир Гуркин и другие). Особое место в репертуаре театра всегда занимали спектакли, поставленные по пьесам сибирских авторов, в частности Александра Вампилова, чье имя с 1987 год носит ТЮЗ. Долгие годы творческая дружба связывала тюзовцев еще с одним выдающимся иркутянином – писателем Валентином Распутиным, – говорят в театре.

Как сообщает пресс-служба иркутского ТЮЗа, театр стремится быть доступным не только для жителей областного центра и организует гастроли в различные муниципальные образования Иркутской области. Многочисленные маршруты театра также пролегли в города Сибири, Дальнего Востока, в Москву, Санкт-Петербург и за пределы России.

КООРДИНАТЫ:

  • Мероприятие пройдет по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 23. Начало в 17:00.

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