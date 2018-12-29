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29.12.2018

Иркутский ТЮЗ приглашает в праздничные дни на новую сказку

Иркутск, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский ТЮЗ имени Вампилова в праздничные дни приглашает на новую сказку «Заветный свиток для Морозко».

Это новая история на основе старых сказок. Общая канва сюжета изложена на сайте театра: «Жила-была добрая девушка Любаша. С утра до ночи работала она не покладая рук, выполняя все прихоти злой бездельницы сестрицы Павы. Завидовала Пава красоте Любаши и однажды решила её обмануть, сказав, что её жених Буслай, разлюбил Любашу и посватался к Паве. Бросилась с горя девушка в колодец, но попала в Волшебное царство к Морозко. Страшно ей было, не хотела она на веки вечные здесь остаться. Множество трудностей пришлось испытать Любаше на пути к счастью с возлюбленным. Но доброта и трудолюбие, готовность придти на выручку всякому живому существу, нуждающемуся в помощи, обретение настоящих друзей, преодолели и холод, и злобу, и все напасти».

– Этот простой сюжет по-прежнему, как и столетия назад, жив, актуален, востребован. Он и сейчас, трогает души детей и взрослых, говорит с ними о вере в бескорыстную дружбу, о добре и любви, – отмечают в пресс-службе театра.

Спектакль будет идти все оставшиеся дни уходящего 2018 года, а также со 2 по 7 января 2019 года.

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