|Культура
|28.05.2018
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Иркутский вокалист стал лауреатом международного конкурса
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Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Солист иркутского областного музыкального театра имени Загурского Андрей Данилов-младший стал лауреатом второй степени на международном вокальном конкурсе Piemonte Opera – Voci dal Mondo («Опера Пьемонта – голоса мира»), который прошел в Турине.
Как сообщает пресс-служба регправительства, Андрей Данилов-младший стал не только единственным тенором, представляющим Россию, но и единственным мужчиной, который вошел в число победителей. По результатам конкурса иркутянин получил приглашение принять участие в отборе на роль в спектакле Городского театра имени Умберто Джордано в итальянском городе Фоджа.
Президентом соревнования является легендарная итальянская оперная певица Рената Скотто. Участие в музыкальном состязании приняли дипломированные оперные вокалисты и студенты вокальных отделений в возрасте до 34 лет. Отборочный тур проходил по видеозаписям в конце 2017 года. Было подано более 300 заявок из разных стран. Второй этап конкурса проходил очно с 18 по 20 мая в Италии.
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