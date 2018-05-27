Иркутский вокалист стал лауреатом международного конкурса

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Солист иркутского областного музыкального театра имени Загурского Андрей Данилов-младший стал лауреатом второй степени на международном вокальном конкурсе Piemonte Opera – Voci dal Mondo («Опера Пьемонта – голоса мира»), который прошел в Турине.

Как сообщает пресс-служба регправительства, Андрей Данилов-младший стал не только единственным тенором, представляющим Россию, но и единственным мужчиной, который вошел в число победителей. По результатам конкурса иркутянин получил приглашение принять участие в отборе на роль в спектакле Городского театра имени Умберто Джордано в итальянском городе Фоджа.

Президентом соревнования является легендарная итальянская оперная певица Рената Скотто. Участие в музыкальном состязании приняли дипломированные оперные вокалисты и студенты вокальных отделений в возрасте до 34 лет. Отборочный тур проходил по видеозаписям в конце 2017 года. Было подано более 300 заявок из разных стран. Второй этап конкурса проходил очно с 18 по 20 мая в Италии.

СПРАВКА:

Андрей Данилов-младший родился в Иркутске в театральной семье артистов Иркутского музыкального театра имени Загурского Натальи и Андрея Даниловых. С 2013 года является солистом этого театра. В мае 2016 года стал обладателем первой премии в номинации «Мюзикл» шестого конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени Курочкина. На Десятом Московском международном конкурсе молодых артистов музыкального театра «ОпереттаLand» в 2017 году артист стал лауреатом первой степени.

Дважды становился победителем отборочного тура конкурса молодых вокалистов BELVEDERE, проводимого в рамках международного фестиваля оперной музыки «Дыхание Байкала» – в 2014 и 2018 году. Для участия в финальных состязаниях престижного вокального конкурса в июне этого года он отправится в Юрмалу.