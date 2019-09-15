Иркутской «Молчановке» подарили раритетное издание 17 века

Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В коллекции редких и ценных книг иркутской областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского появилось миниатюрное издание 17 века, выпущенное под маркой известных голландских печатников Эльзевиров. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Эта книга – пьеса «Верный пастух» итальянского поэта и дипломата Баттиста Гуарини . Она была издана в Амстердаме в 1640 году. До этого самым ранним западноевропейским изданием в собрании «Молчановки» был девятый том книги Исаака де Ларрея «История Франции во времена правления Людовика 14», изданный в Роттердаме в 1722 году.

Пьеса Баттиста Гуарини была своеобразным литературным бестселлером своего времени и выдержала больше 170 изданий с момента первой публикации в 1590 до 1830 года. В том числе неоднократно выпускалась издательским домом Эльзевиров. Настоящее издание 1640 года снабжено шестью гравюрами, украшено инициалами, текст пьесы отпечатан курсивом.

За дар «Молчановка» благодарит Ирину Великодную – ведущего эксперта в области старинных книжных изданий, кандидата филологических наук, заместителя заведующего отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ имени Ломоносова.

Для всех желающих увидеть книжный памятник воочию 28 сентября в рамках заседания Иркутского союза библиофилов будет организована презентация книги. Кроме того, на презентации планируется скайп-конференция, на которой Ирина Великодная расскажет о печатниках Эльзевирах.