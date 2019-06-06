Иркутян 10 июня будут пускать в краеведческий музей вдвоем на один билет

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Отдел истории Иркутского областного краеведческого музея 10 июня проводит акцию к Международному дню друзей «Приведи друга – заплати за один билет вместо двух».

Как сообщает пресс-служба музея, посетители могут привести одного друга, приобрести один входной билет, а второй получить бесплатно.

Акция будет действовать в течение дня с 10.00 до 19.00. В отделе истории можно посмотреть выставки «История Прибайкалья с древнейших времен до начала 20 века», «Иркутская область в 20 веке. Страницы истории. 1900-2000 годы» и выставку «Театральная палитра», посвященную Году театра в России.

КООРДИНАТЫ:

Адрес: Иркутск, ул. Карла Маркса, 2, телефон для справок: 8 (3952) 33-34-49.