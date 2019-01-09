Иркутян 11 января зовут на «Святки с Вяткиными»

Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках проекта «Музыка в Мавританском замке» 11 января в 18.30 в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея состоится музыкальное представление «Святки с Вяткиными».

Музыканты исполнят удивительные композиции на старинных музыкальных инструментах – гуслях и бандуре, которые в руках артистов приобретают новое звучание.

Как сообщает пресс-служба музея, члены семьи Вяткиных пишут музыку и поэзию, они являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов, Почетной семьей города Иркутска-2006.

Перед зрителями выступят:

Николай Вяткин – поэт и рок-гусляр, член Союза писателей России.

Елена Вяткина – певица, обладающая волшебным голосом. Она будет аккомпанировать себе на бандуре.

Мария Вяткина – она выступает в своей рок-группе «Во имя овечки Фиби».

К слову, семья Вяткиных выступит в Иркутске впервые за 11 лет.