|Культура
|09.01.2019
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Иркутян 11 января зовут на «Святки с Вяткиными»
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Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках проекта «Музыка в Мавританском замке» 11 января в 18.30 в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея состоится музыкальное представление «Святки с Вяткиными».
Музыканты исполнят удивительные композиции на старинных музыкальных инструментах – гуслях и бандуре, которые в руках артистов приобретают новое звучание.
Как сообщает пресс-служба музея, члены семьи Вяткиных пишут музыку и поэзию, они являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов, Почетной семьей города Иркутска-2006.
Перед зрителями выступят:
К слову, семья Вяткиных выступит в Иркутске впервые за 11 лет.
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