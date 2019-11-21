Иркутян 21 ноября зовут посмотреть три фильма-победителя Байкальского фестиваля регионального кино

Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Три короткометражных фильма пятого Байкальского фестиваля регионального кино покажут в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея на заседании «Иркутского киноклуба» 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

К показу представлены конкурсные работы в номинации «документальное кино».

Фестиваль проходил в Иркутске с 22 по 26 октября и в нем поучаствовали работы от авторов Иркутской области, Хакасии, Забайкальского края, Бурятии, Красноярского края и Якутии.

На заседании «Иркутского киноклуба» покажут три фестивальных короткометражки – «Тренер», «Открыто. Входите сами» и «Мой свет». Два из них одержали победу в номинациях «Гран-при» и «Лучший документальный фильм». После показа зрители смогут пообщаться с авторами.

КООРДИНАТЫ:

Место проведения: Иркутск, улица Карла Маркса, 2. Начало показа 18:30. Вход свободный.