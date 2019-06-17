|Культура
|17.06.2019
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Иркутян 22 июня зовут в краеведческий музей узнать о судьбах пленных солдат вермахта
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Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 22 июня начнет работу электронная выставка московского Музея Победы «Сквозь плен». Она проводится в рамках федерального проекта «Территория Победы» и приурочена к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба музея, выставка представлена на 44 слайдах. Посетители узнают о судьбах солдат вермахта, оказавшихся в советском плену, советских законах о военнопленных, составе и численности военнопленных, условиях их жизни, трудовой деятельности, о судебных преследованиях и их репатриации на родину.
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