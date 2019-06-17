Иркутян 22 июня зовут в краеведческий музей узнать о судьбах пленных солдат вермахта

Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 22 июня начнет работу электронная выставка московского Музея Победы «Сквозь плен». Она проводится в рамках федерального проекта «Территория Победы» и приурочена к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба музея, выставка представлена на 44 слайдах. Посетители узнают о судьбах солдат вермахта, оказавшихся в советском плену, советских законах о военнопленных, составе и численности военнопленных, условиях их жизни, трудовой деятельности, о судебных преследованиях и их репатриации на родину.

КООРДИНАТЫ:

Электронная выставка «Сквозь плен» будет работать до 22 июля 2019 года по адресу: Иркутск, ул. Карла Маркса, 2, телефон для справок: 8 (3952) 33-34-49.