Иркутян 3 сентября зовут на «Прогулку» по военно-патриотическому парку «Патриот»

Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Прогулки по старому Иркутску» 3 сентября приглашает в интерактивно-мультимедийный военно-патриотический парк «Патриот». В программе посещений – музей дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова, выставочная площадка военной техники, бомбоубежище и полевая кухня.

Как сообщают организаторы, участников «Прогулки» «встретит» Василий Николаевич Кочетков, или как называют его историки, солдат четырех императоров. Он начинал служить при Александре Первом, воевал с Наполеоном, затем продолжил военную службу при Крымской войне во времена Николая Первого, участвовал в боях за Шипкинский перевал во время русско-турецкой войны при Александре Втором и получил Георгиевский крест при Александре Третьем. Количество ранений и боевых наград у Кочеткова не сосчитать. К сожалению, в его биографии еще есть «белые пятна».

Кроме того, «прогульщики» смогут увидеть комнату переговоров Иосифа Сталина и Мао Цзедуна, цех Иркутского завода тяжелого машиностроения имени В. Куйбышева и узнают страницы военной истории России, связанные с Иркутском.

Автор прогулки – заместитель директора по туризму АНО «Патриот» Александр Андреев.

Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» продолжает восьмой сезон проекта «Прогулки по старому Иркутску». Каждый вторник иркутские ученые и молодые исследователи приглашают всех желающих пройтись по улицам города, где раскрывают самые интересные факты из жизни представителей власти и простых иркутян 19-начала 20 веков. К каждой встрече издается специальная открытка.

КООРДИНАТЫ:

Встреча по адресу: Иркутск, ул. Ширямова, 38 (остановка общественного транспорта «ВСЭМ», троллейбус №6, автобус №80). Начало в 18:00. Телефон для справок: 8-9025-192-178