Иркутян 30 января зовут в краеведческий музей посмотреть фильм об «острове коммунизма»

Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании «Иркутского киноклуба» 30 января в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея состоится показ фильма Ивана Твердовского «Грумант. Остров коммунизма». Как сообщает пресс-служба музея, Грумантом называли архипелаг Шпицберген поморы, которые заплывали далеко на север в промысловых целях. – Прошло много веков, и русские прибыли туда надолго, основав на одном из островов поселок Баренцбург. При СССР власти не жалели средств, чтобы обеспечить рискнувших поехать на Крайний Север работников не только материальными, но и культурными благами, – рассказывают в краеведческом музее. Отмечено, что к настоящему времени в Баренцбурге осталось несколько сотен жителей, и именно они, их быт и жизненные истории стали материалом для наблюдений известного документалиста Ивана Твердовского. Картина признана лучшим полнометражным фильмом на фестивале «Артдокфест-2014». КООРДИНАТЫ: Адрес: Иркутск, ул. Карла Маркса, 2. Начало в 18:30. Телефон для справок: 8 (3952) 333-449. Вход свободный. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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