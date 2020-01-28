|Культура
|29.01.2020
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Иркутян 30 января зовут в краеведческий музей посмотреть фильм об «острове коммунизма»
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Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании «Иркутского киноклуба» 30 января в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея состоится показ фильма Ивана Твердовского «Грумант. Остров коммунизма».
Как сообщает пресс-служба музея, Грумантом называли архипелаг Шпицберген поморы, которые заплывали далеко на север в промысловых целях.
– Прошло много веков, и русские прибыли туда надолго, основав на одном из островов поселок Баренцбург. При СССР власти не жалели средств, чтобы обеспечить рискнувших поехать на Крайний Север работников не только материальными, но и культурными благами, – рассказывают в краеведческом музее.
Отмечено, что к настоящему времени в Баренцбурге осталось несколько сотен жителей, и именно они, их быт и жизненные истории стали материалом для наблюдений известного документалиста Ивана Твердовского.
Картина признана лучшим полнометражным фильмом на фестивале «Артдокфест-2014».
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