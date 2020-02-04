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Культура
05.02.2020

Иркутян 7 февраля приглашают в краеведческий музей на фильм «Последний подвиг адмирала. Правда о золоте Колчака»

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 7 февраля состоится показ-презентация фильма «Последний подвиг адмирала. Правда о золоте Колчака» сценариста Александра Голованова и режиссера Марии Аристовой.

Как сообщает пресс-служба музея, картина предоставлена Иркутской государственной телерадиокомпанией и создана к столетию со дня смерти Александра Колчака. Показ фильма проходит в рамках всероссийской научно-практической конференции «1920 год в истории России», посвященной столетию событий Гражданской войны.

По словам авторов, «Последний подвиг адмирала. Правда о золоте Колчака» – это фильм-расследование, рассекреченная история о том, как адмирал Колчак ценой своей жизни спас от похищения интервентами золотой запас страны.

Фильм создан по материалам книги «Русский маятник» журналиста и кинодраматурга Александра Голованова. В ней автор размышляет об истоках Гражданской войны в России. Значительное место в книге уделяется адмиралу Александру Колчаку. В настоящее время издание готовится к печати. Автор рассказывает, что идея «Русского маятника» возникла благодаря иркутским историкам, которые под редакцией доктора исторических наук, профессора Павла Новикова издали подборку уникальных архивных документов из фондов Государственного архива Иркутской области.

КООРДИНАТЫ:

  • Адрес: Иркутск, ул. Карла Маркса, 2. Начало в 17:00. Вход свободный.
  • Телефоны для справок: 8 (3952) 333-449, 336-230.

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