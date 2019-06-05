|Культура
|06.06.2019
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Иркутян и гостей города 8 июня зовут на встречу с местными поэтами
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Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского 8 июня состоится встреча «Иркутские поэты 21 века».
Как сообщает пресс-служба учреждения, мероприятие на тему «Мы наследники славы русского слова» посвящено 220-летию со дня рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Встреча подготовлена в рамках проекта «Литературное пространство» совместно с иркутским Домом литераторов. Местные поэты расскажут о себе, прочтут свои произведения и ответят на вопросы читателей.
Во второй части программы – открытый поэтический микрофон, где все желающие смогут поделиться своим творческим опытом и познакомить присутствующих со своими стихами, а также прочесть любимое стихотворение Пушкина.
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