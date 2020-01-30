Иркутян и жителей региона приглашают на празднование Сагаалгана

Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян и жителей региона приглашают на мероприятия в рамках празднования бурятского Нового года – Сагаалгана.

Белый месяц Сагаалган – торжественный праздник монгольских и тюркских народов, знаменующий Новый год по лунному календарю и начало весны, когда минует суровое зимнее время, начинается потепление и вместе с ним пробуждение природы, сообщает пресс-служба «Центра культуры коренных народов Прибайкалья».

Год белой металлической крысы в 2020 году открывает двенадцатилетний цикл восточного календаря. Сагаалган наступает 24 февраля и продлится на протяжении всего Белого месяца. В преддверии праздника в Иркутске стартует программа мероприятий Сагаалган-2020.

На площади дворца спорта «Труд» 24 февраля в 18:00 состоится девятый флешмоб «ЕХЭ ЕХОР. Большой ехор символизирует единение народа, сохранение традиций и встречу весны. С наступлением Белого месяца всех собравшихся, поздравит Зорикто лама – настоятель Усть-Ордынского дацана. Он же проведет обряд «Далга» – буддийский обряд призвания удачи и счастья.

Традиционный праздничный концерт «Здравствуй, Белый месяц!» в исполнение ансамбля песни и танца «Улаалзай» запланирован на 28 февраля в театре юного зрителя имени Вампилова в 19:00. 29 февраля в поселке Молодежный Иркутского района состоится открытый турнир по мини-футболу «Илалта», Призовой фонд для команды победителя – 10 000 рублей. Второе место – 7 000 рублей, третье – 5 000 рублей.

Детский Сагаалган «Хyyгэдэй саг» состоится 7 марта – в его программе посещение Ботанического сада ИГУ и Большого иркутского планетария.

Всебурятский диктант «Эрдэм» запланирован на 14 марта в ИФИЯМ ИГУ. Это ежегодная образовательная акция, способствующая сохранению бурятского языка, грамотности и популяризации бурятского письма.

Традиционный гала-концерт «В сиянии Белого месяца» состоится 14 марта в музыкальном театре имени Загурского. Участие в гала-концерте примут звезды бурятской эстрады: Елена Борохитова, Ольга Жигмитова, Арюна Нимаева, Ринчин Дашициренов, Александр Архинчеев. Также на сцене выступят национальные коллективы Забайкальского края и Иркутской области: «Амар сайн», «Степные напевы», «Ангара» и «Улаалзай».

Кроме того, в рамках Сагаалгана 21 марта состоится экскурсионная поездка в Нукутский район «Род Белый лебедей», а 27 марта – Фестиваль Улигершинов в поселке Усть-Ордынский.