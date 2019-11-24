Иркутян приглашают на фотовыставку «Вершины мира. Координаты чудес»

Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в Усадьбе Сукачева 27 ноября в 16.00 открывается фотовыставка «Вершины мира. Координаты чудес» известного южноуральского мастера пейзажной фотографии Натальи Беленцовой.

Как сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея, в экспозиции – более 40 уникальных по своей красоте природных горных ландшафтов: удивительные вершины, хребты и долины, фантастические закаты и рассветы, сменяющие друг друга в вечном круговороте времена года.

Автор выставки Наталья Беленцова – член Союза фотохудожников России и Русского географического общества, победитель национальных фотоконкурсов «Лучший фотограф», обладатель Гран-при конкурса «Дикая природа России-2012» от «National Geographic Россия», победитель международного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2012, неоднократный призер различных российских и международных конкурсов.

Ее фотопроект в течение 2013-2019 годов с успехом экспонировался на выставочных площадках Москвы, Нижнего Новгорода, Волгограда, Калининграда, Симферополя, Севастополя, Астрахани, Смоленска, Челябинска, Кургана, Красноярска, Дивногорска, Дагестана, Софии (Болгария).

КООРДИНАТЫ:

Выставка Натальи Беленцовой откроется 27 ноября в 16.00 в Усадьбе Сукачева (ул. Декабрьских Событий, 112) и будет работать до 15 декабря 2020 года. Вход на открытие – свободный. Телефон для справок: (3952) 53-12-24.