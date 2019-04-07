Иркутян приглашают на гала-концерт международного эстрадно-джазового фестиваля-конкурса JAZZ KIDS

Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского в рамках фестиваля «Джаз на Байкале» 8 апреля в 13.00 состоится гала-концерт международного эстрадно-джазового фестиваля-конкурса JAZZ KIDS под патронатом народного артиста России Игоря Бутмана.

Как сообщают организаторы, зрителей приглашают насладиться замечательными джазовыми мелодиями от молодых, талантливых и перспективных музыкантов. Это не только иркутяне: география конкурса обширна и в этом году включает исполнителей со всей России, а также из-за рубежа (в программе заявлены коллективы из Китая и Кореи). В концерте примут участие сольные исполнители, ансамбли и оркестры. Вход на концерт свободный и посетить его может каждый желающий.

СПРАВКА:

Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет в Иркутске в четырнадцатый раз. Это один из самых нестандартных культурных проектов Сибирского региона. По оценкам критиков и журналистов крупнейшего портала jazz.ru фестиваль «Джаз на Байкале» является одним из самых крупных джазовых фестивалей в России. Бренд Фестиваля узнаваем в странах Америки, Европы и Азии. Организаторы Фестиваля: фонд поддержки инновационных творческих проектов и музыкального развития «Джаз на Байкале (Иркутск), продюсерский центр Александра Филиппова, министерство культуры и архивов Иркутской области, администрация Иркутска.