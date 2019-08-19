Иркутян приглашают на мультисенсорную выставку «Индия»

Иркутск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 6 сентября откроется мультисенсорная выставка «Индия» фотохудожника и режиссера Дмитрия Житова (город Майами, США). Об этом сообщает пресс-служба музея.

Выставки Дмитрия Житова – это уникальные фотопроекты со звуковым сопровождением.

Творчество автора уже известно жителям Иркутска: в музейной студии в 2018 году был представлен мультисенсорный проект «Лица и голоса Кубы». В этот раз фотохудожник покажет работы из своего путешествия по Индии.

– Посетители выставки смогут окунуться в атмосферу этой таинственной страны, почувствовать энергетику древней цивилизации и ощутить себя путешественниками. Необыкновенные пейзажи, архитектура, лица и настроения людей – всё это ловит зоркий и внимательный взгляд фотографа, – говорится в сообщении.

Сам автор говорит о проекте, что Индия – страна контрастов, мир красок, музыки и танцев.

– На моей выставке нет ни одной постановочной фотографии. Все сюжеты подсмотрены и запечатлены из реальной жизни. Несмотря на бедность, жители Индии счастливы, воспринимают жизнь как праздник и празднуют её каждый день. Искренне верю, что гости моей выставки «Индия» не только ощутят полное погружение в самую загадочную страну мира, но и наполнят своё сердце любовью и счастьем, – рассуждает Дмитрий Житов.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется 6 сентября в 18:00 и продлится до 28 сентября включительно.

Посмотреть работы можно по адресу: Иркутск, улица Карла Маркса, 13.