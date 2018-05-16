Иркутян приглашают на новую выставку проекта «Независимый формат»

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Международный день музеев, 18 мая, в 16.00 в Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея имени В. П. Сукачева открывается новая выставка проекта «Независимый формат».

Как сообщает пресс-служба музея, вторая экспозиция получила название «Продолжение диалога…» и вновь поднимает вопросы сосуществования «официального» и «неофициального» искусства. В экспозиции – более ста произведений авторов Иркутской области, работающих в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, дизайне и фотографии.

«Независимый формат» – авторский выставочный проект одного из ведущих искусствоведов Сибири Тамары Драницы, который ставит своей целью максимально широко представить многообразное культурное пространство региона. По сравнению с первой выставкой (прошедшей в Галерее сибирского искусства в 2015 году) новая экспозиция предполагает существенное обновление и расширение. Если три года назад в проекте участвовало 26 авторов, то новая экспозиция объединяет уже 34 деятеля искусств из Иркутска, Саянска, Усолья-Сибирского, Ангарска, Листвянки и Порта Байкал. Среди участников как уже известные в Приангарье и России авторы, так и художники, творчество которых ранее не было представлено широкому кругу зрителей: Борис Дмитриев, Максим Ушаков, Андрей Семенов, Андрей Хан, Игорь Смирнов, Владимир Щербинин, Вячеслав Сизых и другие.

«Результатами творческого индивидуализма художников стали произведения разных жанров и видов искусства, продолжающие реалистические традиции и ищущие новые формы отражения явлений современности и духовного существования человека. Основной пафос выставки заключается в творческой независимости художников, погруженных в беспрерывный созидательный процесс творчества», – отмечает Тамара Драница.

Выставка откроется 18 мая в 16.00 в Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева (ул. Карла Маркса, 23) и будет работать до 30 июня 2018 года. Вход на открытие – свободный. Телефон для справок: 33-43-89.