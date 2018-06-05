Иркутян приглашают на открытие выставки «Живопись Анны Ларевой»

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском городском выставочном центре имени Рогаля 6 июня в 17.00 состоится открытие выставки «Живопись Анны Ларевой»

Как пишет пресс-служба музея истории Иркутска, красота окружающего мира, постижение природы Прибайкалья в различных состояниях, стремление как можно более точно передать ее характер, особое очарование цветения сибирских трав – все это характерно для творчества Анны Ларевой. Она является воспитанницей Иркутского государственного педагогического университета, факультета музыкального и художественного образования, где получила специальность: «художник, преподаватель изобразительного искусства». Ее учителями стали известные иркутские художники и искусствоведы.

Анна Ларева – художник широкого диапазона. Как педагог она работала в Школе раннего развития «Азбука» (преподавание продуктивной деятельности), вела творческую студию для разновозрастных групп (преподавание живописи, рисунка, композиции, ДПИ). Как художник по сценическому костюму участвовала в оформлении интермедий и новогодних спектаклей для ТЮЗа имени Вампилова. В должности фотографа работала в нескольких глянцевых журналах. В творческой мастерской «Королева» занималась оформлением праздников. Работала главным художником в Музее истории Иркутска имени Сибирякова.

Анна Ларева участница многих тематических и передвижных выставок, в том числе участница губернаторских проектов работы с отдаленными территориями Иркутской области.

Каждый художник, в поисках своей индивидуальности, своего изобразительного почерка и стиля проходит определенный творческий путь, накапливает личный опыт, набирается мастерства и формирует свой неповторимый выразительный язык. Анна Ларева является продолжательницей династии художников в третьем поколении. Сохраняя семейные традиции, она идет своей дорогой и готова к новым открытиям и свершениям.

Выставка продлится до 16 июня. Справки по телефону 200-365.