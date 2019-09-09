Иркутян приглашают на персональную выставку Валентины Дережановой Graphic MIX

Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в усадьбе Владимира Сукачева 11 сентября состоится открытие выставки Graphic MIX художницы Валентины Дережановой.

В экспозиции – графические работы в смешанной технике, получившие всероссийское признание на выставках и конкурсах различного уровня, сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея.

Валентина Дережанова окончила Иркутский государственный педагогический университет по специальности «Изобразительное искусство». Одним из ее учителей был заслуженный художник России, один из ведущих мастеров графики и офорта Александр Шипицын. Сейчас художница преподает в Педагогическом институте Иркутского государственного университета. Является членом Союза художников России и творческого объединения «Красный квадрат».

В смешанной технике она работает с 2012 года. Автору интересно проводить эксперименты, смешивать разные материалы, такие как масляная краска, пастель и уголь, для создания дополнительного эффекта используются скотч, ткани и другие материалы. На выставке будут представлены серии графических работ, созданные в 2005-2019 годах, а также авторская керамика. Здесь можно увидеть наиболее знаковые и значимые для автора произведения, работы, отмеченные на выставках и конкурсах, арт-впечатления от поездок по Монголии и Италии.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется 11 сентября в 16.00 в усадьбе Владимира Сукачева (ул. Декабрьских Событий, 112) и будет работать до 13 октября. Вход на открытие свободный. Телефон для справок: (3952) 53-12-24.