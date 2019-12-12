Иркутян приглашают на премьеру балета «Щелкунчик»

Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского 13 и 14 декабря состоится премьера классического балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Как сообщает пресс-служба театра, постановка балета осуществляется в соавторстве с театром «Русский балет» и его художественным руководителем, народным артистом СССР Вячеславом Гордеевым. Осенью 2018 года благодаря этому творческому союзу в Иркутском музыкальном театре уже состоялись премьеры классических балетов «Дон Кихот» Людвига Минкуса и «Шахерезада» Николая Римского-Корсакова. Однако «Щелкунчик» поставил перед труппой театра более трудную задачу, ведь это чисто классический балет, отмечают в театре. Почти все танцы идут на пуантах, и сама хореография по сравнению с «Дон Кихотом» в несколько раз сложнее. Роль Принца исполнит солист балета Дмитрий Михеев. На роль Маши была приглашена артистка балета Екатерина Сабанцева. Она окончила Новосибирское государственное хореографическое училище в 2018 году, работала в Ростовском музыкальном театре (РГМТ), ездила на гастроли в Китай, Францию. На сцене Иркутского областного музыкального театра балет «Щелкунчик» ставился не раз: в 1998 году балетмейстером Юрием Надейкиным, в редакции Мариуса Петипа; в 2009 году балетмейстером Людмилой Цветковой, которая внесла в сюжетную линию балета новые краски. И нынешняя постановка также будет отличаться от предыдущих версий. – Можно сказать, что это совсем иной спектакль, ведь каждый хореограф, работая над балетом, вносит что-то своё. Несмотря на то, что мы оставили почти без изменений либретто Петипа и Вайонена, некоторые мизансцены в нашем балете решены постановщиком Вячеславом Михайловичем Гордеевым совсем по-другому. К тому же, балет оформлен совершенно оригинально, начиная со света и заканчивая сценографией. У этого спектакля несколько планов, и сама их смена очень интересна: комната Дроссельмейера, улица, потом праздничный зал, где проводится ёлка, потом зимний лес, и, конечно, сказочная страна, где оживают сласти. Интересны контрасты, динамика. В массовых сценах мы задействуем хор, и это придает действию колорита. Наконец, еще одно важное отличие «Щелкунчика» в Иркутском музыкальном театре – живая музыка, живой оркестр. Фонограмма, под которую идут привозные спектакли, такого волшебного эффекта дать не может, – рассказывает о постановке репетитор по балету, лауреат Международных конкурсов, заслуженный артист России Дмитрий Проценко. Еще один показ балета «Щелкунчик» в этом году намечен на 31 декабря. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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