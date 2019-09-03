Иркутян приглашают на спектакли Ивановского областного театра кукол

Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начались гастроли Ивановского областного театра кукол. Они проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодёжи» при поддержке министерства культуры Российской Федерации и продлятся с 3 по 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В гастрольной программе театра четыре спектакля, каждый на сцене театра кукол «Аистёнок» артисты сыграют по несколько раз, всего состоится 12 показов. Самым маленьким зрителям адресована постановка «Крошка Енот» (3+), учеников младших классов приглашают на сказку «Весёлые уроки» (5+), созданную по стихам и песням известного российского детского поэта Андрея Усачёва. Ребятам постарше (7+) адресованы спектакли «Сказки братьев Гримм» по малоизвестным произведениям авторов, где обсуждается тема жизни и смерти, и «Детский альбом Чайковского», в основе которого 14 пьес из русского композитора.

– Спектакль «Детский альбом Чайковского» особенно дорог нашему театру. В нём мы попытались показать зрителям, как чувствуем музыку. Задействованы кукла-марионетка, планшетная и теневые куклы, есть живое рисование на стекле под музыку и совсем нет слов, но действие понятно и без них, – рассказала художественный руководитель Ивановского театра кукол Елена Иванова.

Артисты Ивановского областного театра кукол прибыли в Иркутск впервые. Их гастроли являются обменными и проходят за счёт средств федерального бюджета, из которого оплачен приезд коллектива и доставка декораций, их привезли фурой. На таких же условиях в рамках федеральной программы с ответным визитом выступит Иркутский областной театр кукол «Аистёнок». С 19 по 24 сентября в городе Иваново наши артисты покажут спектакли «Маленький принц», «Живая душа», «Золотой цыплёнок» и «Колобок».

– Выступления в Иваново станут началом наших гастролей. Оттуда мы отправимся в Рязань, где примем участие в международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины». Там мы покажем спектакль «Утиная охота». Затем со сказкой «Колобок» наш коллектив выступит во Владимире на фестивале театров кукол «Золотое колечко». По пути в Иркутск заедем в Омск, где примем участие в международном фестивале «В гостях у арлекина». В Иркутск коллектив вернётся 2 октября, – рассказал директор Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» Андрей Стрельцов.

Федеральная программа «Большие гастроли» действует с 2014 года и охватывает всю Россию. Её задача – сделать возможными выступления артистов в далёких друг от друга регионах. В этом году участие в программе примут и другие областные театры Приангарья. Так, Черемховский драматический театр имени Гуркина проведет обменные гастроли с Театром драмы Уссурийского городского округа имени Комиссаржевской. Иркутский областной ТЮЗ имени Вампилова выступит на сцене Севастопольского театра юного зрителя.