Иркутян приглашают на выставку графики Галины Курочкиной-Домашенко

Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской Галерее сибирского искусства Областного художественного музея имени Сукачева 4 декабря открывается выставка известного сибирского мастера графического искусства Галины Курочкиной-Домашенко. Экспозиция посвящена 80-летию со дня рождения художницы, сообщает пресс-служба музея.

В экспозиции – более 50 работ из собрания областного музея: портреты, пейзажи, композиции на исторические и бытовые сюжеты – гравюры на металле, линогравюры, акварели.

– Творчество Галины Курочкиной-Домашенко, во многом созвучное произведениям Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Николая Рубцова, отличает ярко выраженный национальный взгляд на мир. Юмористика в духе наивного искусства соединяется в ее произведениях с психологизмом, а интерес к традиционному бытовому укладу сибирской деревни и старого города – с совестливым вниманием к народной жизни в самые драматические периоды ее истории, – сообщает пресс-служба музея.

КООДИНАТЫ:

Торжественное открытие выставки состоится 4 декабря в 16:00 в Галерее сибирского искусства по адресу (Иркутск, улица Карла Маркса, 23). Вход на открытие свободный. Телефон для справок: 8 (3952)33-43-89.

Экспозицию можно будет увидеть до 2 февраля 2020 года.

СПРАВКА:

Галина Андреевна Курочкина-Домашенко (1939–1984) оставила заметный след в художественной жизни Иркутска, где получила профессиональное образование (в 1962 году она окончила Иркутское художественное училище) и сформировалась как художник, и Новосибирска, где жила и работала с 1974 года. Произведения мастера хранятся в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (Москва), музейных собраниях Иркутска, Новосибирска, Кемерово, Вологды, а также в частных коллекциях.