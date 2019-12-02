|Культура
|03.12.2019
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Иркутян приглашают на выставку графики Галины Курочкиной-Домашенко
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Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской Галерее сибирского искусства Областного художественного музея имени Сукачева 4 декабря открывается выставка известного сибирского мастера графического искусства Галины Курочкиной-Домашенко. Экспозиция посвящена 80-летию со дня рождения художницы, сообщает пресс-служба музея.
В экспозиции – более 50 работ из собрания областного музея: портреты, пейзажи, композиции на исторические и бытовые сюжеты – гравюры на металле, линогравюры, акварели.
– Творчество Галины Курочкиной-Домашенко, во многом созвучное произведениям Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Николая Рубцова, отличает ярко выраженный национальный взгляд на мир. Юмористика в духе наивного искусства соединяется в ее произведениях с психологизмом, а интерес к традиционному бытовому укладу сибирской деревни и старого города – с совестливым вниманием к народной жизни в самые драматические периоды ее истории, – сообщает пресс-служба музея.
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СПРАВКА:
Галина Андреевна Курочкина-Домашенко (1939–1984) оставила заметный след в художественной жизни Иркутска, где получила профессиональное образование (в 1962 году она окончила Иркутское художественное училище) и сформировалась как художник, и Новосибирска, где жила и работала с 1974 года. Произведения мастера хранятся в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (Москва), музейных собраниях Иркутска, Новосибирска, Кемерово, Вологды, а также в частных коллекциях.