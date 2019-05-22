Иркутян приглашают на выставку к 110-летию Иркутского педагогического института

Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея 23 мая в 16.00 открывается выставка творческих работ преподавателей и студентов кафедры изобразительного искусства и методики ИГУ «Образ. Творчество. Весна».

Как сообщает пресс-служба музея, выставка посвящена 110-летию Иркутского педагогического института. В экспозиции представлено более 60 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, выполненные педагогами и студентами кафедры в разные годы.

Кафедра изобразительного искусства и методики была открыта в Иркутском государственном педагогическом университете в 2001 году. Ее возглавил опытный педагог, заслуженный художник Российской Федерации, профессор Александр Шипицын. Именно он сформировал коллектив преподавателей, который представляет объединение художников различных поколений, разных школ и творческих стилей. Все сотрудники кафедры сочетают преподавательскую и творческую деятельность, участвуют в художественных выставках разного уровня, организуют персональные выставки, совместные выставки педагогов и студентов.

Среди сегодняшних преподавателей и участников выставки – заслуженный художник России, профессор Александр Шипицын; заслуженный художник России, профессор Сергей Казанцев; члены Союза художников России Лариса Малкина, Валентина Дережанова, Юрий Ермолаев, Светлана Уварова и другие. В экспозиции также представлены лучшие дипломные работы студентов последних лет.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется 23 мая в 16.00 в Галерее сибирского искусства (ул. К. Маркса, 23) и будет работать до 23 июня. Вход на открытие – свободный. Телефон для справок: (3952) 33-43-89.