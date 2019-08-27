Иркутян приглашают на выставку керамики «Байкал-КераМистика-2019»

Иркутск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В галерее сибирского искусства (ул. Карла Маркса, 23) Иркутского областного художественного музея 29 августа в 16.00 часов открывается международная выставка «Байкал-КераМистика-2019».

В экспозиции – итог творческой работы Международного художественного симпозиума, в котором приняли участие 15 художников из шести стран мира (России, Португалии, Австрии, Венгрии, Словении и Армении), сообщает пресс-служба музея.

Международный художественный симпозиум «Байкал-КераМистика» прошел на острове Ольхон уже в седьмой раз. Подобные проекты – это не только возможность создания уникальных творческих работ, но и обмен знаниями, умениями и технологиями, общение с единомышленниками, необыкновенный заряд позитивной творческой энергии, незабываемый опыт и возможность творческого и профессионального роста.

В этом году организаторы проекта Сергей Пуртян и Татьяна Ерошенко благодаря поддержке Фонда президентских грантов и партнеров смогли построить стационарную творческую резиденцию – Байкальский центр керамики и скульптуры, который стал большой мастерской для участников проекта в поселке Хужир.

На выставке в галерее сибирского искусства можно будет увидеть более 30 художественных композиций из керамики, созданной на Байкале при помощи уникальной технологии обжигов. Среди произведений – интерактивная композиция Иваны Петан (Словения), элементы которой зрители смогут передвигать, создавая свои пространственно-графические инсталляции. Палма Бабош из Венгрии своей композицией из фарфора затрагивает экологическую проблематику глобального потепления, таяния льдов и разрушения цивилизаций. Ваграм Галстян (Армения) вдохновился мистикой Байкала и создал «сошедших с небес» духов.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется 29 августа в 16.00 в Галерее сибирского искусства (ул. К. Маркса, 23) и будет работать до 29 сентября. Вход на открытие – свободный. Телефон для справок: (3952) 33-43-89.