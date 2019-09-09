Иркутян приглашают на выставку «Между нацистским молотом и японской наковальней: война на Халхин-Голе»

Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея 12 сентября в 15.00 состоится открытие выставки «Между нацистским молотом и японской наковальней: война на Халхин-Голе». Как сообщает пресс-служба музея, она приурочена к 80-летнему юбилею разгрома японских войск на реке Халхин-Гол. На выставке будут представлены предметы, фотографии и документы из фондов краеведческого музея, а также из частных коллекций. Экспозиция расскажет об основных причинах и моментах военного столкновения в 1939 году. С одной стороны конфликта выступали СССР и Монгольская Народная Республика, а с другой – имперская Япония и Маньчжоу-Го. Посетители узнают о значении этого военного столкновения для СССР в преддверии Великой Отечественной войны (1941-1945 годов) и участии иркутян и жителей Иркутской области в войне на Халхин-Голе. КООРДИНАТЫ: Отдел «Окно в Азию» расположен по адресу ул. 3-го Июля, 21 А. Вход на открытие свободный. Выставка продолжит свою работу до конца 2019 года. Стоимость билетов по прейскуранту музея. Справки по телефону: (3952) 25-98-21. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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