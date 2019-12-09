Иркутян приглашают на выставку «Немцы в российской истории»

Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея с 17 декабря по 20 января 2020 года будет работать передвижная выставка «Немцы в российской истории». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Выставка была создана в 2012 году Международным союзом немецкой культуры при финансовой поддержке министерства регионального развития РФ и министерства внутренних дел Германии.

Она посвящена 255-летию издания Манифеста Екатерины Второй «О дозволении иностранцам… селиться в России». Она охватывает более трех столетий истории немецкого народа, внесшего значительный вклад в становление российского общества, его развитие и европейскую интеграцию. Основными экспонатами являются копии документов, карт, гравюр и фотографий, хранящихся в государственных и общественных музеях и архивах России и Германии, в архивах общественных организаций и семей российских немцев.

В модернизированной в 2016 году выставке сохранено многое из исторического и этнографического разделов прежней экспозиции, добавлена также новая информация, больше внимания уделено истории расселения российских немцев. Существенно модернизирован раздел о современном периоде.

За время своего существования передвижная выставка уже была представлена во многих городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Сыктывкаре, Перми, Пятигорске, Ульяновске, Марксе, Коломне, Омске, Славгороде, Казани, Самаре, Петрозаводске. В конце этого года она приехала в Иркутск.

КООРДИНАТЫ:

Выставка будет работать по адресу: Иркутск, улица Карла Маркса, 2 с 10:00 до 18:00 ежедневно, кроме понедельника. Телефон для справок: 8(3952)33-34-49.