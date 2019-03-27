Иркутян приглашают на встречу, посвященную Николаю Пржевальскому

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В среду, 3 апреля, в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея состоится встреча из цикла «Сто лиц Восточной Сибири».

Как сообщает пресс-служба музея, она будет посвященна 180-летию выдающегося исследователя Азии второй половины 19 века Николая Пржевальского.

Первая научная экспедиция будущего знаменитого исследователя Центральной Азии была предпринята и профинансирована из Иркутска. В ходе экспедиции молодой офицер не только прошел тысячекилометровый маршрут, но и подавил вооруженный мятеж в Маньчжурии. Отчет об этих событиях был издан в «Известиях Сибирского отдела Географического обществ»а, но дальнейшие отношения Пржевальского с иркутянами не сложились. Осталась лишь коллекция его книг, а еще имя, выбитое на фасаде здания музея в начале 20 века.

Посетители увидят редкие материалы из книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея.

КООРДИНАТЫ:

Начало в 17:30 по адресу ул. 3 июля, 21А. Вход свободный. Тел. (3952) 259-821.