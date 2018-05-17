Иркутян приглашают на встречу «Сто лиц Восточной Сибири» к 370-летию первого обхода Азии с севера

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В пятницу, 18 мая, в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея состоится встреча цикла «Сто лиц Восточной Сибири». На этот раз ее посвятят исследованиям пролива между Азией и Америкой.

Как сообщает перс-служба музея, на 2018 год выпадает 370-летие исторического плавания отряда Семена Дежнева и 290-летие повторного открытия того же пролива экспедицией Витуса Беринга.

В первой половине 18-го века существование пролива между Азией и Америкой считалось научно недоказанным. Но зимой 1736 года участник Второй Камчатской экспедиции, тридцатилетний профессор Санкт-Петербургской Академии Наук Герхард Миллер нашел в архиве якутского воеводства документы чрезвычайной важности. В них утверждалось, что морской отряд сибирского казака Семена Дежнева, выйдя из устья реки Колыма, достиг северо-восточной оконечности Азии и вышел из Северного Ледовитого океана в Тихий еще в 1648 году.

Отчет о плавании Дежнева был впервые напечатан Миллером в 1742-м. А первая приблизительная карта его плавания была опубликована в 1758 году и произвела сенсацию в Европе. Реальность открытий Семена Дежнева и само существование этого человека были поставлены многими под сомнение. Несмотря на то, что позже российские ученые обнаружили еще несколько документов о жизни русского землепроходца, споры о маршруте его плавания продолжаются до сих пор.

Встреча входит в программу Иркутского книжного фестиваля. Начало в 17.30. Вход свободный.