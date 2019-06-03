Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают посетить выставку «Играем «Пиковую даму» в Доме-музее Волконских. Она откроется 6 июня в 16:00 и приурочена к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба музея.

– Экспозиция познакомит посетителей с предметами, так или иначе связанными с известным произведением русского писателя, его постановками в театре и кино, – отметили в пресс-службе.

На выставке можно будет увидеть подлинники иллюстраций художников 19-20 веков из коллекции Всероссийского музея имени Александра Пушкина из Санкт-Петербурга. Среди них рисунки Александра Бенуа, Василия Шухаева, Николая Тырсы. Экспозицию дополнят театральные костюмы и афиши из зарубежных и русских театров, в том числе, иркутского драмтеатра Охлопкова.

Выставка будет работать до 6 сентября.

В библиотеке Молчанова-Сибирского 6 июня в 11:00 можно будет услышать запись произведения Александра Пушкина в исполнении Иннокентия Смоктуновского, Андрея Миронова и Владимира Высоцкого.

Учащиеся архитектурно-художественной школы «Квадрат» представят свои рисунки на тему «Александр Пушкин глазами детей». В 17:00 начнется литературно-музыкальный вечер Бориса Зубенко «Я помню чудное мгновенье…», на котором прозвучат романсы на стихи великого поэта и его современников. Вход по читательскому билету.