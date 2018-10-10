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Культура
11.10.2018

Иркутян приглашают в Дом-музей Волконских на программу «Лицея день заветный…»

Иркутск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский музей декабристов 19 октября в 16.00 приглашает в Дом-музей Волконских на литературно-музыкальную программу «Лицея день заветный…», которая традиционно проходит в октябре, в лицейские дни.

Как отмечают в пресс-службе музея, в Царском селе 19 октября 1811 года по указу Александра Первого открылось новое учебное заведение – Лицей. Особую атмосферу – лицейский дух – создавал гуманный характер педагогических идей молодых профессоров, ориентированных на уважение личности ученика, воспитание чувства товарищества. Широчайшие знания, умение мыслить и стремление трудиться для блага России – вот качества, которыми должны были отличаться выпускники нового учебного заведения. Первый выпуск Лицея, кроме Александра Пушкина, дал России еще целую плеяду замечательных общественных и государственных деятелей, таких как Иван Пущин, Антон Дельвиг, Михаил Яковлев, Вильгельм Кюхельбекер.

Литературно-музыкальная программа «Лицея день заветный…» основана на воспоминаниях одного из лицеистов, в последствии – декабриста – Ивана Пущина, и рассказывает об истории создания необыкновенного учебного заведения, о первых его учениках, их дружбе. В программе прозвучат музыкальные произведения композиторов 19 века в исполнении заслуженного артиста России Бориса Изаксона.

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