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Культура
07.06.2018

Иркутян приглашают в галерею Бронштейна на моноспектакль «Мой Вертинский»

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Ведущий актер Иркутского драматического театра Александр Братенков 8 июня представит моноспектакль «Мой Вертинский» в залах галереи Виктора Бронштейна.

Как отмечают в пресс-службе галереи, Александр Вертинский – киноактёр, композитор, поэт и певец, эстрадный кумир первой половины ХХ века. Его творчество ассоциируют с модернизмом и декадентством. Он отличался от своих предшественников – превращал исполнение песни в профессиональный театр, экспериментировал, рисковал.

Образ артиста соткан из противоречий. Его принимала изысканная публика Парижа, Нью-Йорка, Шанхая, Константинополя, но отвергали строгие интеллигентные критики. Вертинского любили и ненавидели, но никто не был безразличен к нему.

Александр Братенков представит современный взгляд на творчество легендарного артиста.

– Каждый найдет в этом спектакле что-то свое. Тот, кто знаком с творчеством Вертинского, откроет его с новой стороны, – говорит Александр Братенков, – Тот, кто услышит его песни и стихи впервые, не останется равнодушным.

Песни Вертинского исполняют, перепевают, ему подражают, и его образ копируют. Однако Александру Братенкову удалось передать противоречивую личность артиста, сохранив собственную индивидуальность.

Возрастное ограничение 12+. Сбор гостей в 18:30. Начало спектакля в 19:00. Без антракта. Стоимость билетов – 700 рублей. Предварительное бронирование билетов по телефону: (3952) 66-55-06.

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